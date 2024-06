Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: 34-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei nachdem am Mittwoch (12.06.2024) gegen 14.15 Uhr ein 34 Jahre alter Mann im Bereich des Marktplatzes in Großbottwar von zwei unbekannten Tätern attackiert wurde. Der Mann saß auf einer Parkbank vor dem alten Rathaus, als sich die beiden Männer näherten. Während sich einer direkt hinter ihn stellte, setzte sich der zweite neben ihn. Der sitzende Unbekannte befragte den 34-Jährigen unter anderem nach seinem Namen und sprach ihn auf ein Tattoo am Hals an, wobei er es auch berührte. Als der 33-Jährige ihn aufforderte dies zu unterlassen und versuchte durch wegschieben des Unbekannten Distanz zu schaffen, schlug ihm der hinter ihm stehende Täter ins Gesicht. Der 34 Jahre alte Mann stand hierauf auf und riss sich von dem sitzenden Täter los. Vermutlich da sich Personen in Richtung der Parkbank bewegten, ergriffen die beiden unbekannten Täter die Flucht über die Hauptstraße in Richtung der Oberstenfelder Straße. Beide Täter sollen zwischen 28 und 31 Jahren alt und etwa 185 bis 190 cm groß sein. Derjenige, der sich neben das Opfer gesetzt hatte, wurde als eher dick beschrieben. Er hat dunkelblonde kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug eine Jeans sowie ein helles T-Shirt. Der Täter, der geschlagen hat, ist eher schlank und hat schwarzes längeres Haar, das er zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Außerdem hat er einen langen schwarzen Vollbart. Bekleidet war dieser Täter mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

