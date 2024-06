Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wohnhaus nach Dachgeschossbrand unbewohnbar

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war in der Nacht zum Donnerstag (13.06.2024) in der Abelstraße in Ludwigsburg im Einsatz. Ein Rauchmelder in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 02.45 Uhr ausgelöst. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Wohnung und der gesamte Dachstuhl bereits in Vollbrand standen. Der 53 Jahre alte Bewohner der betreffenden Wohnung konnte sich eigenständig zunächst auf das Dach und von dort aus auf das direkt angebaute Nachbargebäude retten. Ein bereits durch die Feuerwehr bereitgestelltes Sprungtuch wurde glücklicherweise nicht benötigt. Der 53-Jährige dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt worden sein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge des Löschangriffes durch die Feuerwehr explodierte durch die starke Hitzeeinwicklung eine Gasflasche im oberen Bereich des Hauses. Durch die Erschütterung wurde das Haus erheblich beschädigt. Darüber hinaus erlitt ein 57-jähriger Feuerwehrmann leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Über das betreffende Haus hinaus mussten drei weitere Nachbargebäude geräumt werden. Hiervon waren insgesamt mehr als 60 Personen betroffen, für die eine Sammelstelle eingerichtet wurde. Während die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarhäuser im Laufe des frühen Donnerstagmorgens wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, mussten die 25 Personen aus dem Brandobjekt größtenteils durch die Stadt Ludwigsburg untergebracht werden. Der am Haus entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Mehrere in der Nähe zum Brandort geparkte Fahrzeuge wurden durch den Brand bzw. die Löscharbeiten beschädigt. Genaue Angaben hierzu können momentan nicht gemacht werden. Bislang ist die Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell