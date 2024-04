Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Abbiegende zu spät gesehen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Landesstraße 570;

Unfallzeit: 17.04.2024, 07.00 Uhr;

Eine Leichtverletzte sowie zwei stark beschädigte Autos, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Ahaus am Mittwochmorgen. Gegen 07.00 Uhr wollte eine 29-Jährige nach links in die Bauerschaft Ammeln abbiegen. Dieses Vorhaben bemerkte eine 24-Jährige zu spät und fuhr auf. Beide Ahauserinnen waren aus Richtung Schumacherring kommend in Richtung Schöppingen unterwegs. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die 29-Jährige an. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Wagen der Auffahrenden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell