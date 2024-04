Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Agathastraße; Tatzeit: zwischen 15.04.2024, 15.15 Uhr, und 16.04.2024, 07.00 Uhr; In einen Baucontainer eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe. Zuvor hatten sich die Täter Zugang auf das Baustellengelände an der Agathastraße verschafft. Aus dem Inneren des stählernen Lagerraums entwendeten die Diebe mehrere Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. ...

mehr