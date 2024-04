Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit gestohlenem Schlüssel eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einen doppelten Schreck erlebte eine 42 Jahre alte Frau in der Nacht zum gestrigen Sonntag, 7. April: Nachdem ihr im Stadtteil Lehe erst die Handtasche samt Wohnungsschlüssel gestohlen worden war, musste die Bremerhavenerin nur wenig später einen Einbrecher in der zugehörigen Wohnung entdecken.

Ersten Erkenntnissen zufolge machte sich die 42-Jährige zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr mit ihrem Fahrrad von einem Imbiss an der Hafenstraße auf den Weg in Richtung eines Mehrfamilienhauses an der Batteriestraße. Hier angekommen stellte sie fest, dass ihre Handtasche, welche sie zuvor in ihrem Fahrradkorb deponiert hatte, nicht mehr da war. Die Frau wendete und fuhr die Strecke noch einmal zurück, um nach der fehlenden Tasche Ausschau zu halten - aber ohne Erfolg. Wieder zurück am Mehrfamilienhaus dann der nächste Schreck: Als sie das Haus betreten wollte, bemerkte sie eine unbekannte Person mit Taschenlampe im Hausflur. Die Frau alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Doch bevor die hinzugerufenen Einsatzkräfte kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, hatte der mutmaßliche Einbrecher die Anruferin bemerkt und war über ein Fenster der Hochparterrewohnung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Im Verlauf der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Wohnung offenbar mit dem zuvor gestohlenen Schlüssel unbefugt betreten und durchwühlt worden war. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl der Handtasche sowie zum Wohnungseinbruchsdiebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

