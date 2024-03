POL-OE: Verdacht: Unfall unter Drogeneinfluss

Attendorn (ots) - Am Sonntag (17.03.2024) entwendeten unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 15:40 Uhr einen Motorroller in der Lübecker Straße. Der schwarz-weiße Roller der Marke SFM hat einen Wert im unteren dreistelligen Eurobereich. An dem Fahrzeug befand sich ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr (476NLS). Auffallend ist zudem, dass der rechte Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) mit Panzertape umwickelt ist. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter ...

