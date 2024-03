Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Weiterer Motorroller in Olpe gestohlen

Olpe (ots)

Bereits am 18.03.2024 berichtete die Polizei Olpe von dem Diebstahl eines Motorrollers in der Brabeckstraße. Nunmehr wurde bekannt, dass in der gleichen Straße ein weiterer Motorroller entwendet wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (16.03.2024) und Montag (18.03.2024). Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Motorroller der Marke Peugeot. Dieser hat einen Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

