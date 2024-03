POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Olpe (ots) - Am Sonntag (17.03.2024) kam es um 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Rüblinghauser Sportplatzes. Zwei Motorrollerfahrer (15 und 16 Jahre alt) befuhren gemeinsam die Straße "Am Bratzkopf" aus Olpe in Richtung Drolshagen-Berlinghausen. An der Einmündung "Am Birkendrust" wollte der 15-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Roller des 16-Jährigen, der sich ...

