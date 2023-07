Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Trike

Hückeswagen (ots)

Ein Ehepaar aus Leichlingen ist am Sonntag (9. Juli) auf der Kreisstraße 5 mit einem Trike verunglückt und hat dabei zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei steuerte die 58-jährige Frau zum Unfallzeitpunkt (13.40 Uhr) das Trike und fuhr aus Kobeshofen kommend in Richtung Westhoferhöhe. Im Bereich einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Trike, welches in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der abfallenden Böschung gegen einen kleinen Baum prallte. Der 68-jährige Ehemann erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Kölner Klinik. Die 58-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Remscheider Krankenhaus eingeliefert. Derzeit ist die Kreisstraße 5 wegen der noch laufenden Unfallaufnahme gesperrt; der Verkehr wird abgeleitet.

