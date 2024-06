Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen/Korntal-Münchingen: Zeugen sowie mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der es am Mittwoch (12.06.2024) gegen 22.20 Uhr im Bereich Hemmingen und Korntal-Münchingen kam. Eine 23-jährige Mercedes-Lenkerin war auf der Landesstraße 1140 bei Hemmingen unterwegs. Als sie kurz nach Ortsausgang in einen Kreisverkehr einfuhr und wurde sie von einer 36 Jahre alten Mitsubishi-Fahrerin geschnitten. Die 36-Jährige soll aus dem Haldenweg kommend in den dortigen Kreisverkehr eingefahren sein, ohne auf den übrigen Verkehr zu achten. Die 23-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Anschließend fuhr die 36-Jährige über die L1140 weiter in Richtung Bundesstraße 10, auf welche sie in Richtung Korntal-Münchingen auffuhr. Dort soll sie mehrmals in den Gegenverkehr sowie in den Grünstreifen geraten sein. Noch unbekannte Verkehrsteilnehmer sollen unter anderem durch Lichthupe versucht haben, die Mitsubishi-Lenkerin auf ihr Fahrverhalten aufmerksam zu machen. In Korntal-Münchingen verließ die 36-Jährige die B10 und fuhr über die Entenwiesenstraße sowie die Keplerstraße schließlich in die Goethestraße, wo sie auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes parkte. Dort konnte sie von einer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da sich der Verdacht erhärtete, die 36-Jährige könnte unter Alkoholeinfluss stehen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille. Die Frau musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten der 36-Jährigen machen können, sowie Personen, die durch dieses eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

