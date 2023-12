POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher tritt Haustür ein und wird vorläufig festgenommen

Burscheid (ots) - Wie heute Vormittag berichtet, wurde der Polizei der Diebstahl eines Anhängers samt Motorboot in der Industriestraße in Burscheid gemeldet. Bei der Anzeige handelt es sich um ein Missverständnis. Anhänger und Boot wurden nicht entwendet.(st) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis Pressestelle, RBe Steinberger ...

mehr