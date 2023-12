Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in Lünen - Opfer verletzte sich nach Gegenwehr

Dortmund (ots)

Lfd.-Nr.: 1206

Am 17. Dezember (Sonntag) um 18.53 Uhr wurde eine 17-jährige Lünerin durch einen unbekannten Täter angegriffen. Die Lünerin lief auf der Karl-Haarmann-Straße entlang der Häuser mit den Hausnummern 27 und 40.

Ein Mann näherte sich von hinten an und zog am Riemen der Umhängetasche. Diese Tasche trug die 17-Jährige schräge über den Körper, sodass sich die Tasche vor dem Körper befand.

Der Täter zog so stark am Riemen, dass dieser hierdurch abriss. Nach ersten Erkenntnissen verletzte er sich dabei und hinterließ Blut am Riemen. Die Lünerin wehrte sich, indem sie versuchte, ihre Tasche festzuhalten. Der Täter stürzte dabei, richtete sich aber unmittelbar wieder auf. Er schubste die Geschädigte im Anschluss zu Boden. Die Lünerin erlitt hierdurch eine Verletzung am Fuß, welche im Krankenhaus behandelt wurde.

Der Täter flüchtete mit der Tasche ohne Riemen in Richtung Verkehrshof. Der blutverschmierte Taschenriemen blieb dabei bei der Geschädigten zurück. Es befanden sich keine Wertgegenstände in der Tasche.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 16-20 Jahre - ca. 180 cm und dünner Statur - dunkle Augen - trug ein schwarzes Käppi, schwarze Handschuhe, einen schwarzen Hoodie, schwarze Winterjacke, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe

Die Kapuze des Hoodies war über das Käppi gezogen. Dazu hatte der Täter ein schwarzes Tuch bis unter die Augen gezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweisgeber die Angaben zum unbekannten Täter machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231 / 132 - 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell