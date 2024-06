Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vorbereitungen für das zweite Sommerpraktikum laufen - Anmeldungen nach wie vor möglich

Ludwigsburg (ots)

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr laden die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auch dieses wieder herzlich zur Teilnahme am großen Sommerpraktikum in Böblingen ein. Interessentinnen und Interessenten am Polizeiberuf erhalten dort die Möglichkeit, einen Tag lag die Arbeit der Polizei hautnah kennenzulernen. Dabei steht nicht etwa graue Theorie im Vordergrund. Vielmehr können die Teilnehmenden in die Rolle von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten schlüpfen und in Kleingruppen an insgesamt fünf Stationen selbst Polizeiarbeit leisten. So gilt es beispielsweise an einem Tatort Spuren zu sichern, einen Verkehrsunfall aufzunehmen oder Ausrüstungsgegenstände eines Streifenwagens kennenzulernen und anzuwenden. Beim Einsatztraining werden verschiedene Festnahme- und Verteidigungstechniken geübt, während die eigene körperliche Fitness beim Absolvieren eines Parcours mit voller Körperschutzausstattung unter Beweis gestellt werden kann. Darüber hinaus erwarten die Teilnehmenden eine Vorführung der Polizeihundeführerstaffel und am Karrieremobil vielfältige Informationen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie zu Ausbildung und Studium.

Das Sommerpraktikum findet am Donnerstag, den 25. Juli 2024 von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr am Standort der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Böblingen statt (Institut für Fortbildung, Wolfgang-Brumme-Allee 52, 71034 Böblingen). Teilnehmen können alle, die zwischen 14 und 20 Jahren alt sind und sich für eine Ausbildung bei der Polizei interessieren. Anmeldungen sind mit Lebenslauf, Zeugnis und Kontaktdaten der Eltern per E-Mail an ludwigsburg.berufsinfo@polizei.bwl.de möglich. Weitere Informationen stehen unter https://ppludwigsburg.polizei-bw.de/berufsinfo/ zur Verfügung.

An die Damen und Herren der Presse:

Sie sind herzlich eingeladen, am 25. Juli 2024 ebenfalls nach Böblingen zu kommen, um sich vor Ort ein Bild von dem Sommerpraktikum zu machen und die Teilnehmenden bei ihren Aktivitäten zu beobachten. Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Polizeihauptkommissar Jürgen Hach und Polizeioberkommissar Ralph Prexler, stehen Ihnen vor Ort für Ihre Fragen zur Verfügung. Da es sich bei dem Gelände um einen Sicherheitsbereich handelt, bitten wir um Verständnis, dass der Zutritt nur zuvor akkreditierten Medienschaffenden gestattet werden kann. Bitte melden Sie sich daher bis spätestens Mittwoch, 24. Juli 2024 per E-Mail zur Veranstaltung an (ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de) und teilen Sie möglichst gleich mit, wann Sie vor Ort kommen möchten. Nach Anmeldung an der Pforte werden Sie dann abgeholt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Abholung während der Mittagspause zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr sowie der im Anschluss stattfindenden Vorführung der Polizeihundeführer nicht möglich. Einlass kann daher entweder vormittags bis 11:00 Uhr oder erst wieder ab etwa 13:30 Uhr gewährt werden. Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell