Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Transporter brennt aus - ein Übergreifen des Feuers wurde verhindert

Bild-Infos

Download

Harpstedt (ots)

Gestern Vormittag kam es in der Ortschaft Wohlde zu einem Brand eines Transporters. Ein VW T5, der auf einem Privatgrundstück im Garten abgestellt war, geriet in Brand und stand innerhalb kurzer Zeit in voller Ausdehnung in Flammen.

Um 11:17 Uhr wurden die Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte mit dem Alarmstichwort "F2 - brennt Transporter im Garten" alarmiert. Bereits nach kurzer Zeit traf das erste Einsatzfahrzeug am Brandort ein und bestätigte die Lage. Ein Trupp unter Atemschutz begann umgehend mit den Löscharbeiten. Zunächst wurde der brennende Transporter mit Wasser bekämpft, anschließend kam Löschschaum zum Einsatz, um die Flammen vollständig zu ersticken.

(F2 steht für Feuer und der Priorität und dem Kräfteansatz)

Parallel zu den Löscharbeiten wurde vorsorglich eine Wasserentnahmestelle an der nahegelegenen Hauptstraße aufgebaut, um eine kontinuierliche Wasserversorgung sicherzustellen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Hierbei kühlte die Feuerwehr die umliegende Vegetation und kontrollierte die Umgebung mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester.

Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Verletzte gab es bei dem Vorfall glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell