FW-OLL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten am Freitagabend in Westrittrum

Am 24.05.2024 um 18:49 Uhr wurde die Feuerwehr Huntlosen zu einem Verkehrsunfall an die Einmündung der Neerstedter Straße in die Amelhauser Straße gerufen.

Ein aus Richtung Huntlosen kommendes Fahrzeug kollidierte beim Abbiegevorgang auf die Neerstedter Straße frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug aus Fahrtrichtung Amelhausen. Der abbiegende PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Acker geschleudert.

Die Feuerwehr unterstützte die Besatzungen zweier Rettungswagen bei der Versorgung der beiden verletzten, fahrzeugführenden Personen. Außerdem stellte sie den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterien ab.

Die Amelhauser Straße mussten für die Dauer der Aufräumarbeiten voll für den Verkehr gesperrt werden. Nach Säuberung der verunreinigten Fahrbahn konnte diese nach etwa 45 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zur Schwere der Verletzungen sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Feuerwehr Huntlosen war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

