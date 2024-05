FW-OLL: Unfall auf Spielplatz in Harpstedt: Kind erfolgreich von Feuerwehr gerettet

Harpstedt (ots) - Um Mitternacht ereignete sich in der Nordstraße in Harpstedt ein Verkehrsunfall, der den Einsatz der Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte erforderte. Ein Fahrzeug kam am Ortsausgang von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, wodurch der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Die Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte wurden sofort ...

