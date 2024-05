Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: PKW prallt gegen Baum - Fahrer wird eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden

Harpstedt (ots)

Um Mitternacht ereignete sich in der Nordstraße in Harpstedt ein Verkehrsunfall, der den Einsatz der Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte erforderte. Ein Fahrzeug kam am Ortsausgang von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, wodurch der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte wurden sofort alarmiert und trafen nach kürzester am Unfallort ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer bereits vom Rettungsdienst erstversorgt und stabilisiert worden. Gemeinsam mit dem Notarzt wurde entschieden, eine schnelle, aber patientengerechte Rettung durchzuführen.

Die Einsatzkräfte unterbauten das Fahrzeug mit speziellen Hölzern und Geräten, um eine Stabilisation des Fahrzeuges für die technische Rettung zu schaffen. Unter Anwendung hydraulischer Rettungsgeräte wurde der verkeilte Reifen entfernt und die Fahrertür Stück für Stück geöffnet. Nach erfolgreicher Befreiung wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus der Maximalversorgung gebracht.

Trotz des Einsatzes an einem Feiertag wie Himmelfahrt zeigte dieser EInsatz, dass die Feuerwehren der Samtgemeinde Harpstedt jederzeit einsatzfähig sind und eine schnelle Hilfe gewährleisten können. Die Feuerwehren leuchteten die Einsatzstelle weiter für die Polizei aus, klemmten die Batterie des Fahrzeugs ab und verließen die Einsatzstelle nach etwa einer Stunde.

Eine Nachbesprechung der Einsatzkräfte fand statt, um das Vorgehen zu reflektieren und den hohen Wissensstand für zukünftige Einsätze zu sichern.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell