Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin stürzt und muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 12:20 Uhr, ist eine Fahrradfahrerin in der Teichstraße in Lörrach gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die 66-jährige Frau hatte bei Regen die Kontrolle verloren. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

