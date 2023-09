Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Autohaus

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 18.45 und 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Autohaus an der Hauptstraße in Wietmarschen eingebrochen. Sie versuchten anschließend eine Kasse aufzubrechen, was jedoch misslang. Woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

