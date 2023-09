POL-EL: Sögel - Einbruch in Firmengebäude

Lingen (ots) - Am 1. September gegen 11.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Elektronikfachmarkt in der Einkaufspassage Lookentor in Lingen. Dabei entwendete der Beschuldigte einen Artikel aus dem Markt und wurde anschließend im Eingangsbereich der Einkaufspassage von zwei Ladendetektive angehalten. Der Beschuldigte riss sich daraufhin los und schlug um sich. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden. ...

