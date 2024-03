Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabel brennen in Waldstück/Einbrecher auf Firmengelände

Menden (ots)

In einem Waldstück, nahe eines Wohnmobil-Parkplatzes am Bieberkamp, setzte ein unbekannter Täter am Montagmittag mehrere Kabel in Brand. Durch das Feuer wurden auch der Boden und einige umstehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Zeugen beobachteten in der Nähe des Feuers einen Mann. Als sie ihn ansprachen, flüchtete er fußläufig in Richtung Freizeitzentrum Biebertal. Er war ca. 35-40 Jahre alt, ca. 1.80-1.90m groß und von hagerer Gestalt. Er hatte schwarze Haare und trug eine orangene Kappe, eine dunkelgrüne Jacke sowie eine schwarze Hose. Die Feuerwehr löschte den brennenden Kabelhaufen. Die Polizei ermittelt aufgrund des entstandenen Schadens wegen Brandstiftung. Hinweise zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Über das Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände am Alten Bösperder Weg. Sie schnitten dazu ein Loch in einen Zaun und brachen auf dem Gelände weitere Gebäude und den Tank eines LKW auf. Die Täter stahlen unter anderem Getränkeflaschen, ca. 380 Liter Diesel und zahlreiche Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Zum Abtransport der Gegenstände nutzten die Täter sehr wahrscheinlich ein Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

