POL-MK: Auto mit Farbe beschmiert/Geldbörse aus offenem PKW gestohlen

Hemer (ots) - Unbekannte zerstörten am Montagmorgen, zwischen 07:20 Uhr und 11.45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend stahlen sie nach ersten Erkenntnissen eine Laptop-Tasche. Ob weitere Gegenstände fehlen, steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer 02372/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

