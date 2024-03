POL-MK: Nachrodt: Mit 86 km/h durch die geschlossene Ortschaft - Fahrverbot

Neuenrade (ots) - Aus dem Zelt in der Gertrudenpassage haben Unbekannte am Sonntag, zwischen 01:30 Uhr und 09:30 Uhr, Musikequipment (Tonpult, IPad, Lichtmischpult) entwendet. Darüber hinaus wurden drei 50 Liter Bierfässer in einem Abfluss entleert. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte ...

