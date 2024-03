Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Altpapiercontainer/Unbekannte attackiert 45-jährige/Polizeibeamte nach Verkehrsunfallflucht angegriffen/Gefüllter Zigarettenautomat aus Klinikum entwendet

Lüdenscheid (ots)

Abermals brannte am Sonntagabend, gegen 21:45 Uhr, ein Altpapiercontainer in der Martin-Niemöller-Straße- Zwei weitere wurden durch das Feuer zudem beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Eine 45-jährige Lüdenscheiderin ist am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, durch eine unbekannte Frau unvermittelt in der Germanenstraße attackiert worden. Die offenbar verwirrte und ca. 20-30 Jahre alte Frau zog der Geschädigten an den Haaren und schlug ihren Kopf auf die Motorhaube eines Autos. Erst dann ließ sie von der Frau ab. Die Tatverdächtige wird als ca. 1.70-1.75m groß und korpulent beschrieben. Die Frau hatte zudem rötlich-weißes, kinnlanges Haar. Hinweise zur Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Zeugen stellten am Samstagabend, gegen 23:15 Uhr, einen beschädigten Verteilerkasten und eine beschädigte Mülltonne in der Dammstraße fest. Die alarmierten Polizisten fanden einige Meter weiter einen beschädigte Kia Sportage. Im Rahmen der Ermittlungen suchten die Beamten anschließend die Anschrift der Halterin auf. Die offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende 45-jährige verhielt sich gegenüber den Polizisten unmittelbar aggressiv. Sie versuchte die Polizisten zu treten und zu schlagen. Ihr 40-jähriger Lebensgefährte attackierte daraufhin ebenfalls die Einsatzkräfte. Erst als mehrere Polizisten eintrafen, gelang es das renitente Pärchen zu überwältigen. Beide wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Unter anderem ermittelt die Polizei jetzt wegen einer Verkehrsunfallflucht, einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Drei Polizisten wurden im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt. Sie verblieben allerdings dienstfähig. (schl)

Einen gesamten Zigarettenautomaten samt Inhalt haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Foyer des Klinikums an der Paulmannshöher Straße entwendet. Vermutlich nutzen die Täter zum, Abtransport ein größeres Fahrzeug. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell