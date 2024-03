Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung am Konrad-Adenauer-Ring/Campingausrüstung aus Land Rover gestohlen

Iserlohn (ots)

Zwischen mehreren ca. 16 Jahre alten Jugendlichen und einem 45-jährigen Iserlohner ist es am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, am Konrad-Adenauer-Ring zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zuvor waren die Konfliktparteien verbal in Streit geraten. Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzung. Ernsthaft verletzt wurde im Zuge des Streits niemand. (schl)

Durch das Einschlagen eines Fensters verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugriff auf den Innenraum eines Land Rovers, der am Kirschblütenweg geparkt stand. Aus dem Inneren wurden mehrere Gegenstände einer Campingausrüstung gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell