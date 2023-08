Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unklarer Unfallhergang - Rollerfahrer schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem Mini Cooper am Mittwoch, 09.08.023, gegen 18.15 Uhr, die Wiesentalstraße und soll bei einem grünen Pfeil der Lichtzeichenanlage nach links in die Clara-Immerwahr-Straße abgebogen sein. Ein auf der Wiesentalstraße entgegenkommender 37-jähriger Mann, welcher mit einem Kleinkraftradroller unterwegs war und ebenfalls bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage gefahren sein soll, erkannte dies und machte eine Vollbremsung. Hierbei rutsche ihm wohl das Vorderrad weg und der 37-Jährige stürzte mit seinem Kleinkraftradroller, ohne dass es zu einer Kollision mit dem abbiegenden Pkw kam. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, Zeugen, welchen den Unfallhergang beobachteten.

