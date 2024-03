Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Linienbus: 5-Jähriger leicht verletzt | Zeugen gesucht

Mönchengladabch (ots)

In einem Linienbus ist es am Dienstag, 12. März, gegen 18.30 Uhr an der Theodor-Heuss-Straße im Stadtteil Dahl zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein 5-jähriger Junge erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer der Linie 18 auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Korschenbroicher Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Nach seinen Angaben soll ein Autofahrer an der Kreuzung zur Hofstraße mit seinem Fahrzeug plötzlich, vom linken Fahrstreifen kommend, vor dem Bus eingeschert sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe er dann stark und abrupt bremsen müssen. Dadurch kamen zwei Fahrgäste, ein 5-jähriger Junge und seine Mutter, zu Fall. Der Autofahrer bog in die Hofstraße ein und fuhr in Richtung Erzbergerstraße davon. Rettungskräfte brachten den 5-Jährigen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Sie bittet Zeugen, die nähere Angaben zu dem Auto oder dessen Fahrer machen können, sich unter der 02161-290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell