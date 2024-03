Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fasche Wasserwerker bestehlen 90-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben mit dem Wasserwerkertrick am Dienstag, 12. März, eine 90-jährige Frau aus Rheindahlen bestohlen.

Die Frau erhielt am Montag, 11. März, einen Anruf von einem Mann. Dieser sagte, er wolle Fotos von ihrem neuen Badezimmer machen. Die 90-Jährige sagte ihm, dass sie kein neues Badezimmer habe. Einen Tag später meldete sich morgens wieder telefonisch ein Mann. Er gab an, die Wasserzähler ablesen zu müssen.

Als die 90-Jährige später am Vormittag gegen 11 Uhr von Erledigungen zu ihrer Wohnung zurückkehrte, habe vor der Haustür bereits ein Mann gewartet. Die Frau nahm ihn mit in ihre Wohnung. Dort forderte der Mann die Frau auf, das Wasser an der Badewanne und in der Küche aufzudrehen und laufen zu lassen. Er selbst drehte den Wasserhahn am Waschbecken auf.

Als die Frau in ihr Schlafzimmer ging, entdeckte sie dort einen zweiten Mann, der offensichtlich ihre Sachen durchwühlte. Auf ihre Nachfrage gab der erste Mann an, dies sei sein Kollege, der die Heizung überprüfe.

Die 90-Jährige wurde misstrauisch und verwies die beiden Männer ihrer Wohnung. Sie flüchteten mit Schmuck.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, normale Statur, gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild, trug einen schicken Pullover und eine schicke Hose. Der zweite Täter soll ungefähr Ende Zwanzig und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hat eine normale Statur und krauses Haar. Dieser Mann trug eine Arbeitshose.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.

Sie warnt: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu. (km)

