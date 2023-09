Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person unter Lkw-Auflieger eingeklemmt

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: H3Y - Person eingeklemmt

Datum / Uhrzeit: 13.09.2023, 06:22 Uhr

Einsatzort: Eichenallee, Hünxe

Alarmierte Einheiten: Hünxe, Drevenack

Am frühen Mittwochmorgen wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zu einem Betrieb an der Eichenallee im Ortsteil Gartrop-Bühl alarmiert. Vor Ort war eine Person unter einem Lkw-Auflieger eingeklemmt und schwer verletzt worden. Zur Rettung der Person wurde der Auflieger mit einem Bagger angehoben und von der Feuerwehr gegen ein Absacken gesichert. Der Verletzte wurde rettungsdienstlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ersthelfer und Zeugen wurden zunächst von Feuerwehr und Rettungsdienst betreut, später übernahm ein Notfallseelsorger die psychosoziale Unterstützung. Die Einsatzstelle konnte nach ca. zwei Stunden an die Polizei übergeben werden, das PSU-Team verblieb an der Einsatzstelle.

