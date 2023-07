Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - 20-Jähriger gibt sich als Polizist aus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Domhof; Tatzeit: 25.07.23, 23.30 Uhr;

Polizeibeamte erleben im Dienst immer wieder ungewöhnliche Situationen - so auch am späten Dienstagabend am Domhof in Ahaus. Den Beamten war eine Ruhestörung durch umherfahrende Fahrzeuge in der Tiefgarage gemeldet worden und vor Ort trafen die Einsatzkräfte auch 20- bis 30 Personen an - mehrere Fahrzeuge fuhren umher und einen Pkw-Fahrer kontrollierten die Beamten wegen dessen auffälliger Fahrweise. Plötzlich näherte sich ein in Ahaus wohnhafter 20-Jähriger, der ein Sweatshirt mit der Rückenaufschrift "POLIZEI" trug. Er schrie lauthals in Richtung der Beamten und der Personengruppe, er sei Polizist und werde die Sache nun regeln. Im weiteren Verlauf störte er die Amtshandlung der Beamten und zeigte sich uneinsichtig. Die Folge: ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung wurde eingeleitet. (fr)

