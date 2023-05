Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Heidelberg) Taschendieb auf frischer Tat ertappt

Ein Reisender hat Dienstagmorgen (23. Mai) am Heidelberger Hauptbahnhof bemerkt, wie ein Taschendieb versucht hat, ihm während des Einstiegs in die S-Bahn die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Er konnte den Versuch verhindern und alarmierte die Polizei.

Beim Zustieg in die Bahn Richtung Karlsruhe, versuchte der 17-jährige marokkanische Staatsangehörige das Gedränge zu nutzen und unbemerkt Beute zu machen. Dies bemerkte der 31-jährige Geschädigte, woraufhin der junge Mann von ihm abließ und sich in den Bahnhof entfernte.

Aus dem Zug heraus alarmierte der Geschädigte die Polizei. Anhand der Personenbeschreibung identifizierten die Beamten den jungen Mann noch am Hauptbahnhof.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei stellten die Beamten mehrere Gegenstände sicher. Ob diese aus weiteren Diebstahlshandlungen stammen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Gerade im Gedränge sehen Taschendiebe oft ihre Gelegenheit und versuchen an Wertsachen zu gelangen. Diese sollten Reisende daher immer eng am Körper tragen. Eine gute Möglichkeit sich zu schützen ist es auch, Taschen und Rucksäcke in engen Situationen vor dem Körper zu tragen und mit den Armen zusätzlich zu sichern.

Hinweise finden Interessierte unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu

