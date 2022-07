Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220721.1 Klein Westerland: Segelyacht im Nord-Ostsee-Kanal in Vollbrand

Klein Westerland (ots)

Am Mittwoch gegen 15:25 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel eine Meldung über eine Segelyacht, welche an der Badestelle "Klein Westerland" an Dalben festgemacht war und nun im Vollbrand stehe. Es handelte sich um einen Seekreuzer in Holzbauweise. Als die Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Eine an Bord befindliche Person konnte sich unverletzt retten, ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht. Durch den Brand erlitt die Segelyacht erheblichen Sachschaden und es gelangten Betriebsstoffe und Löschschaum in das Gewässer. Es wurden diverse Maßnahmen wie das Ausbringen von Ölsperren und Abpumpen kontaminierten Wassers getroffen. Das Fahrzeug ist schwimmfähig aber nicht mehr fahrbereit. Eine Firma schleppte die Segelyacht nach Brunsbüttel. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

