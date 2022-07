Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220720.1 Pinneberg: Folgemeldung-Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt am Bahnhof

Itzehoe (ots)

Am 6. Juli 2022 wurde ein 19jähriger Hamburger Opfer einer Gewalttat. Gegen 0.40 Uhr meldeten Zeugen den erheblich verletzten Mann am Bahnhof in der Rockvillestraße. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg und der Mordkommission Itzehoe konnte inzwischen ein 21jähriger aus dem Kreis Pinneberg als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er konnte am Donnerstag festgenommen werden, gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. . Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Aufgrund des laufenden Verfahrens und der noch andauernden Ermittlungsarbeit können derzeit keine weiteren Angaben erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell