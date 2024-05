Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sperrung der B54 wegen Brand in einem Pferdeanhänger

Ochtrup (ots)

Am Sonntagvormittag (05.05.24) musste die B54 auf Höhe der Anschlussstelle Langenhorst zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. In einem Pferdeanhänger war es zu einem Brand gekommen. Als die Polizei gegen 11.15 Uhr zum Einsatzort kam, stand ein Auto mit Pferdeanhänger in Fahrtrichtung Steinfurt am rechten Fahrbahnrand. Ein Industriesauger, der im Bereich der Pferdewirtschaft eingesetzt wird und der mit dem Anhänger transportiert worden war, stand in Vollbrand. Dieser war offenbar durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Die Feuerwehr Langenhorst löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die B54 konnte gegen 12.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell