POL-ST: Lengerich, mehrere Paletten mit Pfandflaschen gestohlen

Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (04.05.24) zwischen 19.45 Uhr und 23.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Mühlenbachaue, nahe der Straße Am Hain, eingebrochen. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten mehrere Schränke auf der Suche nach Diebesgut. Ersten Erkenntnissen ...

mehr