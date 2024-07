Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (253/2024) Unbekannte stehlen Herrenrad in Bad Lauterberg

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Zechenstraße

Montag, 24. Juni 2024, zwischen 09.00 und 15.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Vom Grundstück eines Einfamilienhauses an der Zechenstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am 24. Juni (Montag) im Laufe des Tages ein Herrenrad im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Das schwarze Rad der Marke "Kalkhoff", Modell "Endeavour", war unter einem Carport abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Der Diebstahl ereignete sich irgendwann in der Zeit zwischen 09.00 und 15.00 Uhr. Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05524/963-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell