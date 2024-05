Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht mit Fahrrad

Kaiserslautern (ots)

Ein Augenzeuge beobachtete am späten Donnerstagabend die Beschädigung eines Autos durch einen Radfahrer. Der unbekannte Mann befuhr die Schützenstraße. Nach dem Zusammenstoß mit dem Nissan Micra rief der Zeuge dem Unbekannten hinterher. Um den entstandenen Schaden kümmerte der Flüchtige sich nicht und fuhr davon. Der Anrufer gab an, der Mann sei ca. 30 Jahre alt, habe helle, kurze Haare und einen leichten Bauchansatz. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer: 0631-369 2250| Lkh

