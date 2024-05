POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Fahrrad

Kaiserslautern (ots) - Während des Firmenlaufs ist es am Donnerstagabend in der Eisenbahnstraße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlug kurz vor 19 Uhr ein junger Mann dem Moderator der Veranstaltung ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Schneiderstraße. Der Mann konnte kurz darauf von Einsatzkräften gestellt ...

mehr