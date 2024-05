POL-PPWP: Auto mit Steinen beworfen

Kaiserslautern (ots) - Ein Autobesitzer aus der Innenstadt beklagte am Mittwochnachmittag einen Schaden an seinem Wagen. Das Fahrzeug des 60-Jährigen stand von Montag, 22:45 Uhr, bis Mittwoch, 12:45 Uhr, in der Bismarckstraße, Ecke Schubertstraße am Straßenrand. Bei der Rückkehr an sein Auto bemerkte der Mann, dass der rechte Außenspiegel beschädigt war. Er ließ sich weder ein- noch ausklappen und am Lack waren ...

mehr