Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach gefährlicher Körperverletzung - Wer kennt diese Personen?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 29.11.2023 berichtete die Hagener Polizei von einer gefährlichen Körperverletzung an der Volmegalerie. Ein 26-Jähriger wurde am 28.11.2023 aus einer Gruppe männlicher Tatverdächtiger heraus angesprochen und zunächst belästigt. Durch den Haupttäter erhielt er von hinten einen Schlag mit einem harten Gegenstand seitlich gegen seinen Kopf, wodurch der 26-Jährige eine stark blutende Platzwunde davontrug. Die Gruppe flüchtete anschließend unerkannt. Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zu den flüchtenden Tatverdächtigen - insbesondere zu dem Haupttäter (Bild 5, 6, 7 und 8) - machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsfotos:

https://polizei.nrw/fahndung/132418

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell