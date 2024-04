Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jährige nach Unfallflucht auf Parkplatz gestellt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2024, bemerkte ein Zeuge gegen 18:30 Uhr, wie ein VW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Rolandstraße beim Ausparkten einen rotem BMW touchierte. Die hinzugerufenen Polizisten stellten einen entsprechenden Schaden am BMW fest. Da sich der Zeuge das Kennzeichen merken konnte, nahmen die Beamten Fahrt zur Halteranschrift auf. Dort begegnete ihnen der gesuchte VW, welcher von einer 19-Jährigen geführt wurde. An ihrem PKW stellten die Polizisten passende Unfallspuren fest. Die Beamten legten eine Strafanzeige vor. Verständigen Sie auch bei vermeintlich folgenlosen Parkremplern stets die Polizei. Ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist rasch entstanden und führt beim Verlassen der Unfallstelle in der Regel dazu, dass eine Verkehrsunfallfluchtanzeige vorgelegt wird. Es ist mit empfindlichen Strafen zu rechnen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell