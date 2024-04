Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kennt diese Frau?

Hagen-Mitte (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin stahl am 4. März 2024 in einem Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt die Handtasche einer 72-jährigen Frau. Die Tatverdächtige sprach die im Rollstuhl sitzende 72-Jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf stahl die Unbekannte die gesamte Handtasche der Frau, welche an dem Rollstuhl hing und verließ das Geschäft. In der Tasche befanden sich unter anderem eine vierstellige Summe Bargeld und ein Mobiltelefon. Bei der Tatausführung wurde die Unbekannte von den Überwachungskameras des Geschäftes gefilmt. Zur Veröffentlichung der Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Frau nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Bildern gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/132216

