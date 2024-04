POL-HA: Taschendiebin videografiert - Wer kennt diese Frau?

Hagen-Loxbaum (ots) - Am Mittwoch, 10.04.2024, ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Boeler Straße / Knippschildstraße, bei welchem sich ein PKW überschlug und zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 21-Jährige fuhr in ihrem Kia die Knippschildstraße in Richtung Boeler Straße. Hier kreuzte der Verkehr der Hagener Straße aus Hagen-Boele in Richtung Feithstraße. Ein Autofahrer leitete auf der ...

