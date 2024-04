Polizei Hagen

POL-HA: PKW überschlägt sich bei Unfall - Zwei Verletzte

Hagen-Loxbaum (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2024, ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Boeler Straße / Knippschildstraße, bei welchem sich ein PKW überschlug und zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 21-Jährige fuhr in ihrem Kia die Knippschildstraße in Richtung Boeler Straße. Hier kreuzte der Verkehr der Hagener Straße aus Hagen-Boele in Richtung Feithstraße. Ein Autofahrer leitete auf der linken von zwei Fahrspuren eine Vollbremsung ein, während ein Kia-Fahrer (57) auf der rechten Fahrspur ungebremst mit dem PKW der 21-Jährigen kollidierte. Der erstgenannte Kia überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Frau konnte sich selbst befreien. Beide Kia-Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht und die Straße durch die Polizei teilweise gesperrt. Es kam zu Rückstau. Die Schadenshöhe der beiden später abgeschleppten PKW wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (hir)

