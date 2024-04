Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf E-Scooter gestellt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 09.04.2024, fuhren zwei Polizistinnen in Haspe gegen 23:00 Uhr Streife. In der Tillmannstraße fiel ihnen ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter aus, der in Richtung Ennepeufer fuhr. Als er an einer roten Ampel sein Handy bediente, entschlossen sich die Beamtinnen zu einer Verkehrskontrolle. Sofort bemerkten sie die geweiteten Pupillen des Mannes. Ein Drogentest verlief positiv. Auch das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von 1,2 Promille an. Die Polizistinnen ließen dem Gevelsberger eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

