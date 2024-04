Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Trickbetrug in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag (09.04.2024) in der Innenstadt eine 47-jährige Frau nach einem Trickbetrug vorläufig fest. Gegen 15.10 Uhr rief der Inhaber eines Parfümgeschäftes die Polizisten zum Friedrich-Ebert-Platz. Er sagte, dass die 47-Jährige seinen Laden kam und zwei Parfumflakons kaufen wollte. Während der Kaufabwicklung entschied die Frau sich um und sagte ihm, dass sie zwei andere Parfums haben wollte. Während des Umtauschs griff die 47-Jährige in die Kasse und nahm einen Geldschein an sich. Mit diesem verließ sie dann das Geschäft. Der Inhaber verfolgte die Frau und hielt sie fest. Die Polizisten legten ihr Handschellen an und nahmen sie wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

