POL-HA: Besitzer und Tatort gesucht - Polizisten finden Videokamera bei Durchsuchung

Hagen-Lennetal (ots) - Zwischen dem 06.04. und 08.04.2024 verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Dolomitstraße. Dort brachen sie in sogenannte Wechselbrücken ein. Dabei handelt es sich um große Container, in denen Pakete gelagert werden. Von eben jenen fehlten einige in verschiedenen Größen. Wie und wohin genau die Einbrecher das ...

