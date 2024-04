Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verletzt sich bei häuslicher Gewalt selbst und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen geriet ein Paar am Montag (08.04.) in einen Streit, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausuferte. Gegen 21 Uhr verständigte eine Hagenerin die Polizei, sie gab bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung an, dass sie ein Trennungsgespräch mit ihrem Mann führen wollte. Der 39-Jährige sei alkoholisiert gewesen und habe im Wohnzimmer randaliert. Zunächst habe er gegen den Fernseher und die darunter stehende Kommode geschlagen. Als er gegen einen Spiegel schlug, habe er sich schließlich Schnittverletzungen an der Hand zugezogen.

Als die Hagenerin ihn beruhigen wollte, habe ihr der 39-Jährige mit der Faust in das Gesicht geschlagen und begonnen, sie mit beiden Händen zu würgen. Die Frau schilderte, dass sie ihrem Mann gegen den Arm geschlagen und ihn gekratzt habe, um ihn dazu zu bringen, von ihr abzulassen. Im weiteren Verlauf griffen Familienmitglieder ein, sodass der Hagener die Wohnung fluchtartig verließ.

Polizisten konnten den 39-Jährigen antreffen, er gab an geschlagen worden zu sein. Der Mann blutete an der Hand, schrie immer wieder herum und akzeptierte die polizeilichen Maßnahmen nicht. Der 39-Jährige wurde zur Behandlung seiner Handverletzung einem Krankenhaus zugeführt, nach ambulanter Behandlung nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1 Promille. Der Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten und erhielt eine Wohnungsverweisung mit zehntägigem Rückkehrverbot. (arn)

