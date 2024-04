Polizei Hagen

POL-HA: Hagener wirft bei Verkehrskontrolle glühende Zigarette aus Autofenster

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizisten sahen am Montag (08.04.) um 20.30 Uhr einen 48-Jährigen in der Becheltestraße, der mit einem Daimler in Richtung Westfalentankstelle fuhr und nicht angeschnallt war. Sie stoppten den Mann und kontrollierten ihn. Dabei warf der Hagener eine glühende Zigarette aus dem geöffneten Autofenster auf die Straße. Auf das Vergehen angesprochen, behauptete der 48-Jährige nicht geraucht zu haben und fragte, wo denn die Zigarette liegen würde. Später gab er an, dass er die Zigarette versehentlich auf den Boden geworfen habe. Nach Aufforderung hob er sie auf und legte diese in sein Fahrzeug. Der Hagener erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund der weggeworfenen Zigarette und eine Anzeige aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes. (arn)

