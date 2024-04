Polizei Hagen

POL-HA: Wechselbrücken aufgebrochen - Pakete in verschiedenen Größen gestohlen

Hagen-Lennetal (ots)

Zwischen dem 06.04. und 08.04.2024 verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Dolomitstraße. Dort brachen sie in sogenannte Wechselbrücken ein. Dabei handelt es sich um große Container, in denen Pakete gelagert werden. Von eben jenen fehlten einige in verschiedenen Größen. Wie und wohin genau die Einbrecher das Diebesgut abtransportierten, ist noch unklar. Die Kripo geht jedoch davon aus, dass die Pakete in ein Fahrzeug verladen und fortgeschafft wurden. Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Fahrzeugen unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

